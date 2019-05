Les Huskies remportent la Coupe Memorial

Les Huskies de Rouyn-Noranda n’auraient pas pu espérer un meilleur dénouement pour leur conte de fées.

Peter Abbandonato a réalisé l’improbable en brisant l’égalité à 3:02 de la troisième période et les Huskies ont enfilé quatre buts sans riposte pour combler un déficit de deux buts et remporter la Coupe Memorial pour la première fois de leur histoire, dimanche, grâce à un gain de 4-2 aux dépens des Mooseheads de Halifax.

Après avoir fracassé un record de la LHJMQ avec 59 victoires en saison régulière, dont 25 d’affilée, et avoir soulevé le trophée du Président en battant les Mooseheads en six rencontres, les Huskies ont mis la main sur un premier titre national après avoir perdu en prolongation face aux Knights de London en grand finale en 2016.

Abbandonato s’est amené rapidement en territoire adverse après avoir sauté sur la patinoire et a déjoué Alexis Gravel en plongeant après avoir accepté la superbe passe de Jakub Lauko, qui venait de déjouer Patrick Kyte.

Félix Bibeau a amorcé la remontée des siens en inscrivant son cinquième but du tournoi, à mi-chemin au second engagement. Moins de cinq minutes plus tard, Joël Teasdale a remis les Huskies sur le droit chemin en nivelant la marque 2-2. Vincent Marleau a porté le coup fatal aux Mooseheads en marquant un quatrième but d’affilée en début de troisième période.

Samuel Harvey a bloqué 23 des 25 tirs du côté des Huskies.

Teasdale a été nommé joueur le plus utile de la Coupe Memorial à la suite du triomphe des siens. L’espoir du Canadien de Montréal a conclu le tournoi avec une récolte de quatre buts et une aide en cinq rencontres.

Il s’agit également d’une deuxième consécration d’affilée pour l’entraîneur-chef Mario Pouliot, qui dirigeait le Titan d’Acadie-Bathurst au printemps dernier. Il est devenu le deuxième entraîneur de l’histoire à accomplir cet exploit. Le défenseur Noah Dobson avait aussi soulevé le prestigieux trophée l’an dernier.

Samuel Asselin, en avantage numérique, et Raphaël Lavoie ont touché la cible du côté des Mooseheads.

De l’autre côté de la patinoire, Gravel s’est imposé à quelques reprises pour limiter les dégâts, mais n’a pas été en mesure de sauver les meubles. Le gardien des Mooseheads a repoussé 31 rondelles.

C’était seulement la deuxième fois que deux équipes de la LHJMQ s’affrontaient en finale de la Coupe Memorial. Les Remparts de Québec avaient battu les Wildcats de Moncton en 2006.

Même avant la mise en jeu initiale, il était évident que les partisans réunis au Scotiabank Centre donneraient du fil à retordre aux joueurs des Huskies. L’atmosphère a semblé donner rapidement des ailes aux Mooseheads, qui tentaient de remporter une fois de plus le titre national, cette fois-ci, devant leurs partisans.

Jared McIsaac est passé près d’ouvrir la marque après 13 minutes de jouées, mais son tir de la pointe a frappé le poteau. De son côté, Gravel n’a pas beaucoup été sollicité lors des premières minutes de jeu. Le gardien des Mooseheads a toutefois dû s’imposer à deux reprises devant Rafaël Harvey-Pinard lors des trois dernières minutes de jeu en première période.

Alors que Teasdale se trouvait au cachot pour double échec, Asselin a sauté sur le retour de lancer de la pointe de Jake Ryczek et a déjoué Harvey pour permettre aux Mooseheads de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but. Il s’agissait de son troisième but du tournoi en supériorité numérique.

Les Mooseheads ont profité de cette impulsion pour doubler leur avance lors de la cinquième minute de jeu en période médiane. À sa sortie du banc des punitions, Benoit-Olivier Groulx a soutiré le disque à William Cyr en territoire neutre pour permettre à Lavoie de le récupérer et déjouer Harvey, alors qu’il s’amenait seul en territoire des Huskies.

Dans l’eau chaude, les Huskies ont fait preuve de beaucoup caractère pour stopper l’hémorragie.

Bibeau a d’abord dirigé un tir parfait dans la partie supérieure du filet après avoir accepté une superbe passe de Harvey-Pinard, quelques minutes avant que Teasdale réplique une fois de plus en surprenant Gravel du côté après avoir rapidement contourné le filet pour remettre les compteurs à zéro.

Les hommes de Pouliot ont sorti les crocs dès les premiers instants de la troisième période en imposant leur rythme en territoire adverse.

Marleau a enfoncé le dernier clou dans le cercueil des Mooseheads grâce à un superbe pivot, 2:01 après qu’Abbandonato eut brisé l’égalité.