Simon Pagenaud remporte l’Indy 500

Indianapolis — Simon Pagenaud a procuré à Roger Penske sa 18e victoire dans cette course prestigieuse en battant Alexander Rossi dans un sprint époustouflant de 13 tours aux 500 miles d’Indianapolis, dimanche. Les deux hommes ont alterné à la tête cinq fois au cours de la dernière ligne droite, avant que Pagenaud ne prenne les devants à la toute fin. Rossi a fini 0,2086 seconde derrière, la septième marge la plus petite en 103 ans de l’événement. Il y a 50 ans que l’équipe Penske a inscrit un premier bolide à la mythique course. Penske compte maintenant deux victoires consécutives aux 500 miles d’Indianapolis, après Will Power l’an dernier. Pagenaud est le premier Français à remporter l’épreuve depuis René Thomas en 1914.