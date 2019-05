Les Raptors viennent de l’arrière et battent les Bucks 100-94

Pour la première fois en 24 ans d’histoire, les Raptors de Toronto ont obtenu leur billet pour la finale de la NBA.

Kawhi Leonard a amassé 27 points et 17 rebonds pour permettre aux Raptors de venir de l’arrière et l’emporter 100-94 face aux Bucks de Milwaukee, samedi soir, lors du sixième match de la finale de l’Association de l’Est.

Kyle Lowry, qui jouait malgré une blessure au pouce, a pour sa part récolté 17 points et huit aides, et a inscrit les derniers points de l’équipe pour permettre aux Raptors de compléter une remontée spectaculaire une fois de plus après avoir tiré de l’arrière par 13 points après le premier quart.

« Nous nous sommes battus et nous avons apprécié le moment, a déclaré Leonard après la rencontre, alors que la foule scandait » MVP ! ». Nous avons bataillé sur toutes les possessions. Mes coéquipiers m’ont supporté. Je suis allé au banc au début du quatrième quart et les gars ont fait ce qu’il fallait pour revenir de l’arrière. C’est un effort collectif. »

Pascal Siakam a ajouté 18 points, tandis que Fred VanVleet a conclu la rencontre avec une récolte de 14 points.

« Ça fait sept ans que je suis ici, et ce sont les meilleures années de ma carrière, a confié Lowry, qui atteindra la finale pour la première fois de sa carrière. Les partisans ont été là pour nous depuis le premier jour, depuis mon arrivée, et ce groupe de joueurs est spécial. Nous travaillons extrêmement fort. Nous ne sommes pas encore pleinement satisfaits, mais c’est une étape de plus vers notre but ultime. »

Le chemin jusqu’à la consécration ne sera pas facile pour la formation torontoise, qui affrontera les champions en titre lors de la finale. Les Warriors de Golden State ont disposé des Trail Blazers de Portland en quatre rencontres lors de la finale de l’Ouest. La finale s’amorcera jeudi à Toronto.

« C’est un peu surréel en ce moment. Nous venons de remporter le sixième match de la finale de l’Est, mais nous nous sommes battus tout au long de la saison pour ça, a renchéri Leonard. Tout le monde ici voulait se rendre en finale et voulait gagner. Et ce n’est pas encore terminé. Nous allons célébrer notre victoire ce soir et nous allons nous concentrer demain sur ce qui s’en vient. »

Giannis Antetokounmpo, favori pour remporter le titre du joueur par excellence de la ligue après avoir mené les Bucks au sommet cette saison, a amassé 21 points, alors que Brook Lopez en a inscrit 18.

Les Raptors se sont retroussé les manches après un départ en dents de scie. La formation torontoise a accordé une séquence de 17-2 aux Bucks, qui ont pris une avance de 15 points tôt en début de rencontre.

Les Raptors ont conclu le troisième quart en marquant 10 points consécutifs. Leonard a complété cette séquence avec trois lancers francs qui a réduit l’écart 76-71.

Les locaux ont profité du momentum pour dominer les Bucks 26-3 lors du dernier quart et ils ont pris les devants pour la première fois de la rencontre avec 9:46 à faire au dernier quart et ont. Leonard a fait vibrer les partisans réunis au Scotiabank Arena en réussissant un puissant dunk aux dépens d’Antetokounmpo.

Les Raptors ont cependant été chauffés par les Bucks, lorsqu’ils ont réduit l’écart à un seul point avec cinq minutes à faire au quatrième quart. Marc Gasol et Leonard ont sauvé les meubles en ajoutant des paniers de trois points pour redonner un coussin aux Torontois, avec 3:04 à écouler.

Deux lancers francs de Brook Lopez ont porté la marque à 97-94 avec moins de 30 secondes à jouer. Les Raptors ont profité de fautes pour sceller la victoire.

Après avoir encaissé deux revers au début de la série, les Raptors ont enchaîné avec quatre victoires consécutives.

La formation torontoise en était à sa deuxième présence en finale de l’Association de l’Est. En 2016, les Cavaliers de Cleveland avaient battu les Raptors en six matchs pour se tailler une place en finale.