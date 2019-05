Félix Auger-Aliassime gagne son billet pour la finale au tournoi de Lyon

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a gagné son billet pour la finale du tournoi de Lyon.

Auger-Aliassime, quatrième tête de série, est venu à bout du favori géorgien Nikoloz Basilashvili, 2-6, 7-6 (3), 6-4 en demi-finale de ce tournoi sur terre battue de la série 250 de l’ATP.

Le jeune joueur de 18 ans affrontera samedi le Français Benoit Paire, vainqueur de l’Américain Taylor Fritz 6-4, 6-2.

Cette victoire permettra au 28e joueur mondial de se présenter en confiance aux Internationaux de France, deuxième manche du Grand Chelem, la semaine prochaine.

« Je suis venu ici [à Lyon] parce que j’ai estimé que quelque chose de positif pourrait arriver, car je me suis bien senti deux années d’affilée dans cette ville », a confié Auger-Aliassime. Celui-ci a remporté les tournois Challenger de l’autre côté de la rue en 2017 et en 2018. « Et me voilà en finale. Et je n’ai toujours pas perdu ici. […] Les matchs ont été difficiles cette semaine, mais j’ai réussi à passer chaque fois contre des adversaires difficiles. »

Auger-Aliassime en sera à une deuxième finale sur terre battue cette année. Il s’était incliné face au Serbe Laslo Djere en finale du tournoi de Rio de Janiero, en février.

C’est la deuxième fois qu’Auger-Aliassime vient à bout de Basilashvili, 18e joueur mondial, cette année.

Auger-Aliassime a gagné 83 % de ses points avec sa première balle de service, 13 % de mieux que son adversaire. Il a également sauvé sept des neuf balles de bris contre lui.

Cette victoire permettra à Auger-Aliassime de s’installer au 22e rang mondial la semaine prochaine.

Aucun Canadien n’a remporté un tournoi de l’ATP depuis que Milos Raonic a triomphé au tournoi de Brisbane, en Australie, en janvier 2016.