Hockey: le Canada blanchit les États-Unis et domine son groupe

Slovaquie — Kyle Turris a fourni un but et une passe alors que le Canada a conclu la ronde préliminaire en battant les Américains 3-0, mardi, au championnat du monde de hockey. Le Canada a dominé le groupe A, résultat de six gains d’affilée. La seule défaite est survenue en lever de rideau, la Finlande l’emportant 3-1. Pierre-Luc Dubois et Jared McCann ont aussi marqué, tandis que Matt Murray a fait 28 arrêts. « Nous avons marqué tôt et ça nous a détendus un peu, a dit l’entraîneur du Canada, Alain Vigneault. Nous avons continué de créer de bons jeux. Nous avons étouffé une bonne partie de leurs relances. » Le Canada va se préparer à affronter la Suisse jeudi, en quarts de finale. Cory Schneider a bloqué 33 tirs pour les Américains, quatrièmes dans le groupe A avec 14 points (4-1-1), derrière le Canada, la Finlande et l’Allemagne. Des Russes invaincus les attendent en quarts de finale.