Quatre joueurs de l’Impact invités par Équipe Canada

Quatre joueurs de l’Impact de Montréal ont été nommés au sein de la formation préliminaire de 40 joueurs d’Équipe Canada en vue du tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF, qui aura lieu cet été. Les quatre porte-couleurs de l’Impact sont le milieu de terrain Samuel Piette, le défenseur Zachary Brault-Guillard, l’attaquant Anthony Jackson-Hamel et le gardien James Pantemis. Deux autres membres de la formation montréalaise, soit le défenseur latéral Daniel Lovitz et l’attaquant Omar Browne, ont été retenus par les États-Unis et le Panama, respectivement. Dix-huit des quarante joueurs invités par le Canada viennent de formations de la MLS, dont le gardien québécois Maxime Crépeau, l’un des cinq représentants des Whitecaps de Vancouver. L’équipe canadienne a également convié le défenseur québécois André Hainault, qui joue actuellement en Allemagne, ainsi que Ballou Tabla, qui joue en deuxième division en Espagne. La composition finale des 16 équipes, qui seront limitées à 23 joueurs, sera connue pendant la première semaine du mois de juin.