Des joueuses de hockey féminin mettent sur pied une association professionnelle

Photo: Jeff Chiu Associated Press

Philadelphie — Plus de 200 des meilleures joueuses de hockey au monde ont fait un geste afin de mettre sur pied une ligue professionnelle viable en créant une association. Des responsables de l’Association des joueuses de hockey professionnel féminin ont précisé que les documents ont été remplis vendredi. Plus tôt en mai, les joueuses de hockey avaient fait part de leur intention de ne pas jouer la saison prochaine en Amérique du Nord, après que la Ligue canadienne de hockey féminin eut annoncé, en mars dernier, qu’elle mettait fin à ses opérations. Cette décision ne laissait plus qu’un seul circuit pour les joueuses de hockey, soit la Ligue nationale de hockey féminin. Dans un communiqué, l’Association a fait savoir qu’elle allait aider les joueuses à coordonner leurs besoins et leurs possibilités d’entraînement et à développer le soutien des entreprises.