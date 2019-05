Rafael Nadal triomphe à Rome en battant Novak Djokovic

Rafael Nadal a vaincu Novak Djokovic 6-0, 4-6 et 6-1, dimanche, remportant ainsi le tournoi de Rome pour la neuvième fois de sa carrière.

À la fin du mois, l’Espagnol entamera sa quête d’une 12e consécration à Roland-Garros.

Nadal a démarré en lion contre le Serbe, enlevant le premier set en 39 minutes.

Djokovic a vite rebondu, amorçant la deuxième manche avec un jeu gagné à zéro, sur un as. À 3-3, il a été confronté à 0-40, mais il a tenu bon et a gardé son service.

Le troisième set a été très largement en faveur de la deuxième tête de série, au détriment du favori, qui n’a arraché que le troisième jeu.

Après deux heures et demie, Nadal a fermé les livres à sa première balle de match, quand Djokovic a envoyé une volée du revers dans le filet.

Djokovic a signé les sept as du match, mais Nadal a eu l’avantage 6-1 pour les bris.

Le Serbe conserve l’avantage de peu dans leurs confrontations, 28-26.

Récemment grand vainqueur à Madrid, Djokovic avait de plus passé au-delà de cinq heures et demie sur le terrain ces derniers jours, pour écarter Juan Martin del Potro et Diego Schwartzman.

Plus tôt, Karolina Pliskova a triomphé chez les dames, battant en finale Johanna Konta, 6-3 et 6-4.

La Tchèque va accéder au deuxième rang de la WTA à l’approche de Roland-Garros, qui débutera le week-end prochain.

« J’espère simplement que mon niveau de jeu va se transposer à Paris, a dit Pliskova. Si je continue comme ça, j’aurai assurément des chances de gagner. »

Pliskova ajoutait un deuxième titre cette année après Brisbane, en lever de rideau de la campagne. On l’a aussi vue en match ultime à Miami.

« Ç’a été une excellente semaine pour moi et mon équipe, a dit la gagnante. Il y a eu quelques matchs difficiles, alors je suis contente d’être passée au travers. J’espère que ce n’était pas ma dernière finale ici ! »

À ses deux précédents tournois sur terre battue, à Stuttgart et Madrid, Pliskova s’était inclinée dès la deuxième ronde.

« Personne ne me donnait vraiment une chance à ce tournoi — incluant moi, a t-elle dit. Je n’étais pas super confiante, j’étais loin de penser à la finale. Mais j’ai été satisfaite de tous mes matchs. »

Konta a été brisée à son premier jeu au service, notamment à cause d’une double faute et d’un revers envoyé dans le filet.

Pliskova a filé vers la victoire après un bris lui donnant l’avance 4-3 en deuxième manche, grâce à une volée. Elle a resserré son emprise en remportant le jeu suivant, effaçant un retard de 0-40.

Le match s’est conclu en 85 minutes. Pliskova a pu savourer un 13e titre, un deuxième sur terre battue.

Quatrième tête d’affiche, Pliskova a maintenant un dossier de 6-1 contre l’Anglaise, 42e au monde.