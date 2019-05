Les Bucks corrigent les Raptors 125 à 103

Giannis Antetokounmpo a marqué 30 points et cueilli 17 rebonds pour mener les Bucks de Milwaukee vers une victoire de 125-103 contre les Raptors de Toronto vendredi soir au Fiserv Forum.

Ce gain permet aux Bucks de se donner une avance de 2-0 dans leur série finale de l’Association Est.

Les Raptors sont maintenant confrontés à une tâche gigantesque : combler un recul de 0-2 dans une série, ce qu’ils n’ont encore jamais accompli. Ils tenteront d’amorcer la remontée dimanche à Toronto. Le quatrième match sera présenté mardi, également à Toronto.

Kawhi Leonard a inscrit 31 points et ajouté huit rebonds pour mener la charge du côté des Raptors, qui ont été coulés par l’une de leur pire première demie de la saison. Après le premier quart, ils tiraient de l’arrière par 18 points, et le recul avait augmenté à 25 points au second quart.

Kyle Lowry a ajouté 15 points tandis que Norm Powell a connu sa meilleure performance des séries actuelles avec 14 points.

Pascal Siakam, qui avait inscrit une moyenne de 24 points par match contre Milwaukee cette saison, n’en a obtenu que huit, avec un rebond vendredi soir. Il restait 5:17 à jouer lorsqu’il a été exclu du match pour avoir écopé une sixième faute. Marc Gasol a connu une soirée laborieuse avec seulement deux points.