Le bronze pour Abel et Citrini-Beaulieu au 3m synchronisé à Londres

Londres — Les Canadiennes Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont gagné le bronze à l’épreuve synchronisée de 3 m à la Série mondiale de plongeon, vendredi. Abel et Citrini-Beaulieu ont obtenu un score total de 306,45 points pour leurs cinq plongeons. Les Australiennes Maddison Keeney et Anabelle Smith ont survolé la compétition grâce à un pointage de 323,70, tandis que les Chinoises Yani Chang et Shan Lin ont décroché l’argent avec une récolte de 316,77 points. Du côté des hommes, les Canadiens François Imbeau-Dulac et Philippe Gagné ont terminé au quatrième rang (404,67), à moins d’un point des médaillés de bronze (405,63).