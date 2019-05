John Davidson quitte les Blue Jackets pour devenir président des Rangers

Photo: Bruce Bennett / Getty Images / AFP

New York — John Davidson a démissionné de son poste de président des opérations hockey des Blue Jackets de Columbus et a accepté la présidence des Rangers de New York. Les Rangers ont annoncé la nouvelle vendredi après-midi, quelques heures après que les Blue Jackets eurent confirmé avoir donné la permission à l’équipe new-yorkaise de discuter avec Davidson et accepté sa démission. Ancien gardien de but, Davidson a disputé 301 matchs dans la LNH entre les saisons 1973-1974 et 1982-1983, soit 79 avec les Blues de Saint Louis et 222 avec les Rangers.