Shapovalov battu, Kyrgios exclu

Photo: Alessandra Tarantino Associated Press

Rome — Denis Shapovalov s’est incliné 6-1, 6-3 devant Novak Djokovic au deuxième tour du Masters de Rome, jeudi. Le Canadien, 22e joueur mondial, a plié l’échine devant le favori du tournoi après une bataille d’une heure et six minutes. Il s’agissait du deuxième duel entre eux en carrière. Le tennisman ontarien avait mis un terme à sa série de quatre défaites en disposant de l’Espagnol Pablo Carreno Busta au premier tour. De son côté, Nick Kyrgios a de nouveau fait les manchettes pour les mauvaises raisons. L’Australien a pété un plomb, lancé une chaise et quitté le terrain au deuxième tour, entraînant sa disqualification, alors qu’il affrontait le Norvégien Casper Ruud.