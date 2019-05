Le Canada dispose de la France 5-2 au Championnat du monde de hockey

Anthony Mantha a inscrit deux buts et le Canada a défait la France 5-2 au Championnat du monde de hockey, jeudi.

Mantha a ouvert la marque lors d’une double supériorité numérique en première période. La France (0-3-1) a cependant donné des sueurs froides aux Canadiens en réduisant l’écart à 3-2 en troisième période, avant que Mantha et Mark Stone ne comptent à leur tour.

« J’ai vraiment aimé notre jeu en première période, a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne Alain Vigneault. Nous avons été beaucoup plus passifs en défensive et dans le contrôle du disque en deuxième période, ce qui a permis à la France d’obtenir de bonnes chances de marquer. »

« Ils ont inscrit un but tôt en troisième période, ce qui a rétréci l’écart, mais j’ai bien aimé la façon dont nous avons réagi après qu’elle [la France] ait porté la marque à 3-2. Nos gars se sont ressaisis, et ils ont retrouvé le sentiment d’urgence. »

Le Québécois a maintenant marqué cinq buts — un sommet d’équipe — et ajouté quatre mentions d’assistance à sa fiche, en quatre matchs.

« À Detroit, nous ne luttions pas pour une place en séries éliminatoires, donc je me contentais de jouer avec intensité, et je crois que j’ai apporté cette énergie-là ici, et ça paraît dans mon jeu », a confié Mantha.

Darnell Nurse et Anthony Cirelli ont été les autres marqueurs des représentants de l’unifolié. Le gardien Carter Hart a signé la victoire pour le Canada.

Son vis-à-vis, Henri Corentin Buysse, a été nommé le joueur du match pour son équipe. L’attaquant Sean Couturier, qui a récolté une aide, a été celui du Canada.

Le Canada, qui a signé une troisième victoire d’affilée, s’est emparé du deuxième rang du groupe A avec neuf points, soit trois de moins que l’Allemagne.Les Canadiens doivent encore négocier trois matchs en phase préliminaire. Ils affronteront d’abord l’Allemagne (4-0) samedi.

« Nous n’avons pas été aussi efficaces ce soir qu’à nos quatre matchs précédents, a reconnu Mantha. Nous devons bâtir là-dessus et travailler avec acharnement lors de notre prochain match. L’Allemagne présente une fiche de 4-0 en ce moment, donc nous sommes conscients que ce sera un match très intense, et nous devrons être prêts. »

Landeskog ne rate pas ses débuts

Dans l’autre match à l’affiche jeudi, Gabriel Landeskog a touché la cible après 69 secondes de jeu à son premier match dans le tournoi et la Suède a écrasé l’Autriche 9-1.

Landeskog, qui a aussi obtenu deux mentions d’assistance, est arrivé à Bratislava jeudi matin. Il a rejoint la Suède, double championne en titre du tournoi, à la suite de l’élimination de l’Avalanche du Colorado en séries éliminatoires de la LNH.

William Nylander a marqué un but pour rejoindre Nikita Kucherov au sommet des marqueurs du tournoi. Les deux joueurs ont trois buts et sept aides.

Dans les rencontres présentées en soirée, la Finlande a défait le Danemark 3-1 grâce au sixième but du tournoi de Kaapo Kakko, qui a également récolté une mention d’assistance, tandis que les deux buts de Jakub Voracek ont permis à la République tchèque de combler un retard de deux buts pour vaincre la Lettonie 6-3.

Kappo, un jeune ailier de 18 ans, est l’un des plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH avec l’Américain Jack Hugues. Il vient à égalité au sommet des buteurs du tournoi avec le Russe Evgenii Dadonov.

Avec cette victoire, la Finlande s’est hissée en deuxième place du groupe A, deux points derrière l’Allemagne et un devant le Canada.

Dans le groupe B, la Suède et les Tchèques sont à égalité en deuxième place du groupe B avec neuf points, à trois points des Russes et des Suisses.

Avec l’Associated Press