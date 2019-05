Un but controversé de Karlsson fait gagner les Sharks en prolongation

Un but controversé du défenseur Erik Karlsson, son deuxième du match, à 5:23 de la première période de prolongation a procuré aux Sharks de San Jose une victoire de 5-4 contre les Blues de St. Louis mercredi soir au Scottrade Center.

La victoire permet aux Sharks de prendre une avance de 2-1 dans la série finale de l’Association de l’Ouest et de récupérer l’avantage de la patinoire après leur revers de 4-2 lors du deuxième match, lundi soir à San Jose.

La quatrième rencontre sera présentée vendredi soir au Scottrade Center.

Le but de Karlsson a été rendu possible par une passe avec la main par Timo Meier, alors qu’il se trouvait sur ses genoux, à la gauche du filet de Jordan Binnington. Gustav Nyquist a récupéré la rondelle après la passe de Meier et l’a relayée à Karlsson qui a réussi à déjouer la vigilance du gardien des Blues.

Dans les secondes qui ont suivi le but, Binnington a immédiatement signalé aux arbitres qu’il y avait eu passe avec la main et bien que les quatre officiels se soient consultés, ils ont accordé le but.

Les reprises télévisées montraient clairement que Binnington avait raison de protester.

Alors que les arbitres se dirigeaient vers leur vestiaire, Binnington a violemment frappé son bâton dans la baie vitrée en guise de mécontentement.

La défaite est d’autant plus difficile à accepter que les Blues menaient 4-3 jusqu’à ce que Logan Couture, avec son 14e des séries, n’égale le score avec 61 secondes à jouer à la troisième période.

De plus, environ 40 secondes plus tôt, alors que les Sharks avaient remplacé le gardien Martin Jones par un sixième attaquant, Jaden Schwartz avait raté une belle occasion de donner aux Blues une avance de deux buts. Son tir décoché du centre de la glace a cependant frappé l’extérieur du filet.

Les Sharks menaient 2-0 après 20 minutes grâce à des buts de Karlsson et de Joe Thornton.

Alexander Steen a réduit l’avance à 1:18 de la deuxième période, mais Thornton a inscrit son deuxième du match seulement 18 secondes plus tard.

Les Blues ont réagi à leur tour et marqué trois buts avant la fin de la période médiane.

Vladimir Tarasenko a battu Jones d’un tir de grande qualité, à 4:05, puis David Perron a marqué deux fois en moins de trois minutes vers la fin de l’engagement.

Thornton a terminé le match avec trois points tandis que Kevin Labanc récoltait deux aides.

Dans la défaite, le défenseur Colton Parayko a amassé trois mentions d’aide.

Les deux gardiens ont fait face à 32 tirs.