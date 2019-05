Montréal songe à un anneau de glace permanent

Après avoir annulé l’appel d’offres pour l’aménagement d’un anneau de glace temporaire, la Ville de Montréal s’est ravisée. Elle envisage maintenant de se doter d’un anneau de glace permanent et mènera des études au cours des prochains mois afin d’analyser la faisabilité du projet. La Ville a dû annuler l’appel d’offres pour un anneau de glace temporaire au parc Angrignon, car la seule soumission reçue était non conforme et son coût était 65 % plus élevé que les estimations. Ce nouvel équipement est destiné à l’ensemble des citoyens, mais aussi aux athlètes et aux amateurs de patinage de vitesse, a précisé le conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au Comité exécutif, Hadrien Parizeau. À l’heure actuelle, Montréal ne dispose pas d’anneau de glace.