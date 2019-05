Les nouveaux paddocks de F1 inaugurés

À trois semaines du Grand Prix de Formule 1 de Montréal, les nouveaux paddocks du circuit Gilles-Villeneuve ont été inaugurés mercredi matin. La cérémonie s’est déroulée au son des trompettes des cols bleus, qui font des moyens de pression, et de la machinerie lourde. C’est que le chantier de 59 millions a pris du retard et n’est pas tout à fait terminé. Les paddocks seront prêts pour l’arrivée des coureurs automobiles, a assuré François Dumontier, grand patron du Grand Prix du Canada. Le bâtiment de trois étages accueillera des spectateurs, le personnel des écuries et les représentants des médias. La construction de nouveaux paddocks était une exigence des promoteurs de la FI, dont la Fédération internationale de l’automobile (FIA).