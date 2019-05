Entente de principe entre la LCF et les joueurs

La Ligue canadienne de football et son association des joueurs (AJLCF) en sont venues mercredi à une entente sur une nouvelle convention collective remplaçant un contrat de cinq ans qui arrivait à échéance samedi.

Les détails de l’entente n’ont pas été immédiatement dévoilés, mais un dirigeant du circuit a mentionné qu’il s’agissait d’une convention collective valide pour plusieurs saisons.

Un communiqué de la Ligue précise que l’entente est sujette « à sa ratification par les joueurs ainsi qu’à son approbation du conseil des gouverneurs de la Ligue ». Une réunion du conseil des gouverneurs était déjà prévue mercredi.

La ratification par l’Association des joueurs pourrait nécessiter plus de temps. L’Association devra d’abord présenter l’entente aux représentants des équipes, ce qui devait avoir lieu mercredi, avant que l’information soit transmise aux joueurs.

En vertu de l’entente, les joueurs seront invités à se présenter aux camps d’entraînement de la LCF, qui s’amorceront dimanche à travers le pays. L’entente a été conclue après deux longues journées de négociations.

Les deux parties s’étaient rencontrées lundi jusqu’à tard dans la nuit, puis avaient recommencé à discuter tôt mardi jusqu’à tôt mercredi matin. La rencontre de mardi était la dernière prévue en face-à-face avant l’échéance de la convention collective actuelle.

La semaine dernière, le directeur de l’AJLCF, Brian Ramsay, avait dépeint de façon plutôt négative l’état des négociations. Après trois jours de discussions, il avait déclaré que les « deux parties ne sont pas là où elles devraient être ». La Ligue et les joueurs négociaient les aspects financiers de l’entente, un sujet délicat.

La grève évitée

La possibilité d’une grève des joueurs lors de l’ouverture des camps était de plus en plus réelle s’il n’y avait pas d’entente d’ici dimanche. Ramsay avait indiqué la semaine dernière que, sans une nouvelle convention collective, les joueurs des Lions de la Colombie-Britannique, des Roughriders de la Saskatchewan, des Blue Bombers de Winnipeg et des Alouettes de Montréal ne se rapporteraient pas.

Les joueurs de ces quatre équipes se seraient retrouvés en position légale de déclencher une grève. Les joueurs des équipes en Alberta et en Ontario auraient pu le faire seulement à compter du 23 mai. C’est d’ailleurs à compter de cette date que le syndicat aurait été en position de déclencher une grève généralisée.

Ramsay avait par contre maintes fois répété que la priorité de l’AJLCF était d’en venir à un accord juste et équitable avec la LCF. La nouvelle de l’entente a cependant reçu un accueil mitigé sur les réseaux sociaux.

Les négociations entre la LCF et l’AJLCF avaient été musclées en 2014. Il y avait eu menace de grève et les négociations avaient échoué à quelques reprises avant de finalement en arriver à une entente de cinq ans.