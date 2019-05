Tennis: Shapovalov l’emporte à Rome

Rome — Félix Auger-Aliassime s’est incliné en trois manches de 6-7 (4), 6-3, 6-4 face au Croate Borna Coric en lever de rideau de l’omnium d’Italie disputé au Foro Italico de Rome. Coric, 13e tête de série, a ainsi pris sa revanche sur Auger-Aliassime qui l’avait vaincu plus tôt cette année en quarts de finale du Masters 1000 de Miami. Son coéquipier Denis Shapovalov a pour sa part obtenu son billet pour le deuxième tour où il a rendez-vous avec le favori et no 1 mondial, Novak Djokovic. L’Ontarien de 20 ans a vaincu l’Espagnol Pablo Carreno Busta 6-3, 7-6 (5). Ce gain met fin à une séquence de quatre revers pour Shapovalov, 22e joueur mondial, vaincu à ses trois précédents matchs sur la terre battue européenne.