Hockey: victoire «in extremis» du Canada contre la Slovaquie

Photo: Petr David Josek Associated Press

Cassovie, Slovaquie — Mark Stone a marqué en avantage numérique avec 1,8 seconde au cadran et le Canada a gagné 6-5 contre la Slovaquie, au championnat du monde de hockey. Stone a saisi une passe du défenseur Thomas Chabot avant d’inscrire son premier but du tournoi, dans un match où le Canada a deux fois comblé un déficit de deux buts. Anthony Mantha et Shea Theodore ont chacun fourni un but et une aide pour le Canada, tandis que Jonathan Marchessault, Anthony Cirelli et Troy Stecher ont également marqué. Le Canada s’est hissé à la troisième place du groupe A avec six points (deux victoires et un revers). La Finlande, qui s’est inclinée 3-2 aux États-Unis lundi, mène avec sept points.