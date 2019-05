F1: Bottas et Hamilton dominent les essais au Grand Prix d’Espagne

Photo: Manu Fernandez Associated Press

Montmelo — Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont poursuivi leur domination en Formule 1 après avoir enregistré les deux meilleurs chronos des essais libres, vendredi, au Grand Prix d’Espagne. Quant à l’équipe Ferrari, elle a devancé l’adoption de son nouveau moteur et mis au point de nombreuses améliorations pendant la pause de deux semaines depuis le quatrième doublé consécutif de Mercedes cette saison, au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Malgré cela, Hamilton et Bottas ont été encore plus rapides que Sebastian Vettel et Charles Leclerc. Lance Stroll, qui a été victime d’une sortie de piste en matinée, a finalement enregistré le 13e chrono, à 1,555 seconde de Bottas. Son coéquipier chez Racing Point, Sergio Perez, s’est contenté du 18e chrono en après-midi, à 2,164.