Tennis: Federer s’incline face à Thiem à l’omnium de Madrid

Madrid — Roger Federer a gaspillé deux balles de match avant de s’incliner 3-6, 7-6 (11), 6-4 face à Dominic Thiem en quarts de finale de l’omnium de Madrid. Thiem, 5e tête de série, a tenu tête à Federer lors du bris d’égalité de la deuxième manche et il a réussi le bris deux fois à la troisième pour sceller l’issue d’un match qui a duré plus de deux heures. Thiem, finaliste à Madrid ces deux dernières saisons, affrontera Novak Djokovic, no 1 mondial, qui n’a pas eu à jouer son quart de finale après le forfait de Marin Cilic en raison d’une intoxication alimentaire. Federer avait sauvé deux balles de match lors d’une victoire à l’arraché en trois manches contre Gaël Monfils jeudi. L’omnium de Madrid est son premier tournoi sur terre battue en trois ans.