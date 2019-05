Moura joue les héros pour Tottenham

Amsterdam — Lucas Moura a complété son tour du chapeau lors de la sixième minute de temps additionnel pour propulser Tottenham en finale de la Ligue des Champions, mercredi, à la suite d’une courte victoire de 3-2 contre l’Ajax d’Amsterdam. Au lendemain de la victoire miraculeuse de Liverpool contre le FC Barcelone à Anfield, Moura a littéralement transporté le club londonien sur ses épaules à Amsterdam. « Nous avons vu Liverpool hier soir, et on peut dire qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abattu », a déclaré le défenseur de Tottenham Danny Rose. L’Ajax était en voie de franchir les demi-finales à la mi-temps, après les filets du capitaine Matthijs de Ligt et de Hakim Ziyech qui ont procuré aux Néerlandais une avance de 2-0 — et de 3-0 au total des buts dans cette série. Moura a cependant touché la cible à deux reprises dans un intervalle de quatre minutes pour créer l’égalité, permettant aux visiteurs de s’approcher à un seul but de se qualifier pour la finale en vertu du règlement portant sur les buts marqués sur la pelouse adverse. Jan Vertonghen a d’abord effectué une tête directement sur la barre transversale à la 87e minute, puis Moura a complété son tour du chapeau à quelques instants du sifflet final. Dele Alli a refilé le ballon au Brésilien, alors qu’il entrait dans la surface de réparation, et celui-ci a décoché un tir au ras du sol qui s’est logé à l’intérieur du poteau du côté droit. Il s’agissait donc de la deuxième victoire miraculeuse d’un club anglais en deux jours en Ligue des Champions.