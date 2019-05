Roger Federer réussit son retour sur la terre battue à Madrid

Madrid — Roger Federer a bien réussi son retour sur la terre battue en signant une victoire de 6-2 et 6-3 aux dépens du Français Richard Gasquet au tournoi de Madrid. Disputant un match en compétition sur l’ocre pour la première fois depuis 2016, Federer a eu besoin de moins d’une heure pour se défaire de Gasquet et atteindre le troisième tour d’un tournoi qu’il a remporté en 2012. Federer, âgé de 37 ans, a fait l’impasse sur la saison des tournois sur terre battue ces deux dernières années pour s’assurer de garder la forme pour le reste de l’année. Auparavant, Novak Djokovic a signé une victoire de 6-4, 6-2 contre Taylor Fritz. Djokovic est en quête de son deuxième titre de l’année et de son troisième à Madrid.