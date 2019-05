Les Bruins gagnent 3-0 et éliminent les Blue Jackets

David Krejci a récolté un but et une aide, Tuukka Rask a effectué 39 arrêts et les Bruins de Boston ont achevé les Blue Jackets de Columbus en remportant le sixième match de leur série demi-finale de l’Association de l’Est par le pointage de 3-0, lundi.

Marcus Johansson et David Backes ont aussi touché la cible pour les Bruins, qui participeront à la finale de l’Association de l’Est pour une première fois depuis leur défaite en finale de la Coupe Stanley en 2013 face aux Blackhawks de Chicago.

En finale de l’Est, les Bruins croiseront le fer avec les Hurricanes de la Caroline. Ces derniers ont balayé les Islanders de New York au deuxième tour.

Les Bruins croyaient avoir ouvert le pointage en première période, mais les arbitres ont annulé le but de Sean Kuraly à la suite d’une contestation de l’entraîneur des Blue Jackets, John Tortorella, puisque Joakim Nordstrom avait nui au travail du gardien Sergei Bobrovsky.

Krejci a finalement été celui qui a dénoué l’impasse à 12:13 du deuxième tiers. Un tir de Jake DeBrusk est passé par-dessus le filet, puis la rondelle est revenue sur le flanc droit vers Krejci, qui a déjoué Bobrovsky à l’aide d’un puissant lancer frappé.

Les Blue Jackets espéraient obtenir une occasion de revenir dans le match tard en deuxième période, quand Charlie McAvoy a appliqué une mise en échec dangereuse contre Josh Anderson avec 20 secondes à écouler à l’engagement. Les arbitres ont finalement accordé une punition mineure à McAvoy pour mise en échec illégale à la tête, malgré les protestations de Tortorella et des joueurs des Blue Jackets, qui souhaitaient plutôt voir McAvoy écoper une punition majeure ou de match.

Anderson est resté étendu sur la patinoire pendant quelques instants, mais il était à son poste pour le début de la troisième période.

Les Blue Jackets n’ont pas été en mesure de profiter de leurs deux minutes avec un homme en plus. Ils ont finalement terminé le match 0-en-4 en avantage numérique.

Johansson et Backes ont mis la victoire hors de portée des locaux à mi-chemin en troisième période.

Bobrovsky a repoussé 26 tirs devant le filet des Blue Jackets, qui participaient au deuxième tour des séries pour une première fois dans leur histoire.