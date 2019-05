Hockey: Therrien secondera Vigneault à Philadelphie

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Philadelphie — Les Flyers de Philadelphie ont confirmé lundi l’embauche de Michel Therrien et de Mike Yeo afin de compléter l’équipe d’entraîneurs d’Alain Vigneault. Therrien et Vigneault se joindront à Ian Laperrière, à Kim Dillabaugh et à Adam Patterson, qui faisaient déjà partie de la formation. Âgé de 55 ans, Therrien a dirigé le Canadien de Montréal en deux occasions et les Penguins de Pittsburgh. En 814 rencontres dans la LNH, il a compilé une fiche de 406-303-23-82.