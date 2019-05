Les Raptors de Toronto créent l’égalité face aux 76ers

Photo: Chris Szagola Associated Press

Philadelphie — Kawhi Leonard a réussi 39 points et les Raptors de Toronto ont battu les 76ers de Philadelphie 101-96, dimanche, créant l’égalité 2-2 en demi-finale de l’Est dans la NBA. Leonard a réussi le panier du match : un long tir de trois points qui donnait l’avance 94-90 aux Raptors, avec 1:01 au cadran. Vaincus lors des deux rencontres précédentes, les Raptors devaient s’imposer pour envoyer un message fort. Marc Gasol et Serge Ibaka ont donné de solides coups de main avec 16 et 12 points, respectivement. Ibaka a signé les trois blocs de l’équipe. Kyle Lowry a récolté 14 points et sept passes. Green a cumulé 11 points, Siakam neuf. Le match numéro cinq aura lieu mardi, à Toronto. Le sixième sera présenté jeudi, à Philadelphie.