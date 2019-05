Les Blues défont les Stars et forcent la tenue d’un 7e match

Jaden Schwartz et Samuel Blais ont marqué dans un intervalle de 33 secondes en troisième période, sonnant la fin pour le gardien Ben Bishop, et les Blues de Saint Louis ont battu les Stars de Dallas 4-1, dimanche, forçant la présentation d’un match ultime dans leur série demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Schwartz a porté le score à 3-1 avec 13:23 à faire, quand il a fait dévier un lancer d’Alex Steen dans un filet ouvert. Steen venait de récupérer un retour après que le tir de Colton Parayko eut atteint Bishop à l’épaule gauche et ébranlé le gardien, qui s’était effondré sur la patinoire.

Bishop a reçu la visite d’un médecin et est d’abord resté dans le match, mais il a finalement retraité au vestiaire après que Blais, qui participait à un premier match en séries, l’eut battu d’un puissant tir.

Alex Pietrangelo avait donné le ton à la rencontre en faisant bouger les cordages après 63 secondes de jeu. David Perron a aussi marqué pour les Blues, qui joueront le match décisif devant leurs partisans, mardi.

Les deux rivaux de la section Centrale avaient aussi eu besoin de sept parties pour déterminer un vainqueur lors de leur confrontation de deuxième tour il y a trois ans. Les Blues avaient alors marqué trois buts en première période, en route vers une victoire de 6-1, à Dallas.

Le gardien des Blues Jordan Binnington a stoppé 22 tirs, cédant seulement devant Tyler Seguin pendant un avantage numérique des Stars en première période.

Bishop, qui affichait un taux d’efficacité de ,936 en séries avant la rencontre, a repoussé 16 des 20 tirs dirigés vers lui. Anton Khudobin a réalisé cinq arrêts en relève.

Les deux buts rapides des Blues ont été inscrits peu de temps après que les Stars eurent été incapables de profiter d’une situation où Binnington était étendu sur la glace.

Perron a marqué le but gagnant tard en deuxième période, quand il a fait fi de la couverture du défenseur John Klingberg pour inscrire son troisième but des séries. Oskar Sundqvist a transporté le disque en zone des Stars et a fait une passe vers le devant du filet. Perron a étiré le bâton autour du Klingberg pour dévier la rondelle dans l’objectif.

Les 23 tirs des Stars égalent leur plus petit total des séries. Leur unique but a été marqué avec 8:25 à faire en première période quand Mats Zuccarello y est allé d’une passe précise vers Seguin, dont le tir sur réception s’est faufilé entre les jambières de Binnington.