Caster Semenya triomphe aisément au 800 mètres à Doha

Photo: Kamran Jebreili Associated Press

Doha — Caster Semenya a aisément remporté le 800 mètres en Ligue de diamant, à sa première course depuis qu’elle a été déboutée par le Tribunal arbitral du sport dans sa bataille juridique contre l’IAAF. La championne olympique a franchi la distance en 1 min 54 s 98 — il s’agissait de son quatrième meilleur chrono en carrière sur 800 m. Sa domination du 800 m pourrait cependant être terminée. Il s’agissait de la dernière épreuve sur cette distance avant que de nouveaux règlements entrent en vigueur. Ceux-ci forceront Semenya et d’autres athlètes féminines qui affichent des niveaux de testostérone plus élevés que la normale à subir des traitements pour les abaisser, pour qu’elles soient admissibles à certaines épreuves.