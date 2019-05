Les Bruins rossent les Blue Jackets 4-1

Les joueurs vedettes des Bruins de Boston n’allaient quand même pas être blanchis pendant toute la durée de la série contre les Blue Jackets de Columbus.

David Pastrnak, Patrice Bergeron et Brad Marchand avaient amassé, ensemble, 260 points pendant la saison régulière mais avaient été neutralisés pendant les trois premières parties. Pastrnak avait obtenu le seul point grâce à un but qui avait dévié sur son patin lors du deuxième match.

Les trois membres de la première unité offensive des Bruins ont tous contribué jeudi soir dans une victoire de 4-1, qui leur a permis d’égaler leur série de deuxième tour à deux victoires de chaque côté.

Le cinquième match sera présenté samedi soir à Boston.

Bergeron a marqué deux buts, Pastrnak en a récolté un en plus d’une aide et Marchand a inscrit une aide.

« Si vous décortiquez les chances de marquer que nous avons eues d’un match à l’autre, nous en obtenons cinq ou six à chaque partie, a analysé Marchand, qui a aussi été pris en défaut trois fois pour des infractions lors du quatrième match.

« Ce n’est qu’une question de temps avant que ces joueurs ne récoltent des buts. Vous leur donnez autant d’occasions à chaque match, ils vont finir par marquer. Voilà à quel point ils sont bons. Il n’y a pas de panique. »

Sean Kuraly — qui a grandi en banlieue de Columbus — a également trouvé le fond du filet pendant que le gardien Tuukka Rask stoppait 39 rondelles.

« Je ne pense pas qu’ils aient eu beaucoup d’occasions de sauter sur des retours de lancers, a souligné Rask. C’est de cette façon qu’ils ont marqué leurs buts. Ils ont essayé de jouer plus près du filet, mais j’ai trouvé que nous avons bien protégé la forteresse. J’ai vu toutes les rondelles. C’est énorme. »

Artemi Panarin a marqué le but des Blue Jackets après une bourde des officiels, et Sergei Bobrovsky, spectaculaire depuis le début des séries, a bloqué 41 rondelles mais a été battu par des tirs de loin de Pastrnak et de Bergeron en première période.

« Aucune équipe ne peut gagner si ses meilleurs joueurs ne sont pas les meilleurs sur la patinoire, a affirmé l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy. On peut survivre pendant un certain temps. Jusqu’à maintenant dans cette série, c’est ce qu’on faisait. »

Tôt en première période, Pastrnak a été terrassé par une puissante mise en échec du défenseur Adam Clendening. Environ 25 secondes plus tard, Pastrnak a déjoué Bobrovsky à l’aide d’un tir décoché du cercle gauche de mise en jeu pour le premier but du match.

Bergeron a doublé l’avance des visiteurs à 7 min 18 s de la première période, grâce à un tir balayé venu de l’enclave.

Les hommes de John Tortorella ont ensuite bénéficié d’une mauvaise décision des arbitres pour réduire l’avance des Bruins. Après que la rondelle eut semblé aller dans le filet protecteur derrière le but des Bruins, Panarin s’est retrouvé avec le disque et l’a poussé dans le filet adverse, d’une courte distance.

Les Bruins ont protesté, mais le jeu n’a pas fait l’objet d’une reprise vidéo parce que le joueur ayant marqué le but, en l’occurrence Panarin, n’avait pas été le premier à prendre possession de la rondelle après qu’elle est allée dans le filet protecteur.

« Vous continuez de jouer et l’oubliez. C’est le hockey, a laissé tomber Marchand. Beaucoup de décisions ratées, ça fait partie du jeu. C’est la raison pour laquelle il ne devrait pas y avoir autant de reprises vidéo. Oubliez ces choses-là. »

Après une deuxième période sans le moindre but, Kuraly a redonné aux Bruins une avance de deux buts à 8 min 40 à la suite d’un retour de lancer venu de la rampe derrière le but de Bobrovsky.

Il restait un peu plus de deux minutes au temps réglementaire quand Bergeron a complété son doublé.

Les Blue Jackets ont accordé six avantages numériques et les Bruins en ont exploité deux avec succès.

« Leurs meilleurs joueurs marquent en avantage numérique, nous leur avons donné la chance de se mettre en marche en passant trop de temps assis au banc [des punitions] », a déclaré l’entraîneur-chef des Blue Jackets, John Tortorella.

« C’est la partie difficile du match de ce soir. »

Globalement, Tortorella et les joueurs des Blue Jackets sont heureux de leur situation au moment d’entamer le cinquième match.

« C’est 2-2 et c’est ce que nous pensons qui allait arriver, alors non, je ne suis pas trop inquiet, a noté le capitaine des Blue Jackets, Nick Foligno. C’est sûr que nous devons être un peu plus étanches à certains niveaux et nous assurer que notre désavantage numérique soit un peu meilleur. »