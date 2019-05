Les Sharks gagnent le 3e match 4-2 contre l’Avalanche

Logan Couture a brisé l’égalité avec 7 min 10 s à faire en troisième période avant de réaliser son premier tour du chapeau en séries éliminatoires en carrière en marquant dans un filet désert, et les Sharks de San Jose ont battu l’Avalanche du Colorado 4-2, mardi, lors du troisième match de leur série demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Les Sharks mènent la série 2-1. Le match no 4 sera présenté jeudi, à Denver.

L’attaquant de l’Avalanche Matt Nieto a créé l’égalité 2-2 à 11 min 45 s du troisième tiers, mais Couture a répliqué 65 secondes plus tard. Gustav Nyquist a intercepté un dégagement de l’Avalanche à la ligne bleue et la rondelle est retournée vers Couture dans le coin de la zone. Couture a foncé au filet et a déjoué le gardien Philipp Grubauer à l’aide d’un tir haut.

Couture avait aussi ouvert le pointage en première période. Il domine les marqueurs des séries avec neuf buts en 10 parties depuis le début du tournoi printanier.

Timo Meier a récolté un but et deux aides, alors que Nyquist a été crédité de deux aides pour les Sharks. Martin Jones a stoppé 25 tirs.

Nathan MacKinnon avait commencé la remontée de l’Avalanche en marquant son cinquième but des séries tard en deuxième période. Grubauer a effectué 27 arrêts.