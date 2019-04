Chabot et Marchessault représenteront le Canada au Championnat du monde

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Calgary — Le défenseur Thomas Chabot, des Sénateurs d’Ottawa, et l’attaquant Jonathan Marchessault, des Golden Knights de Vegas, font partie des 22 joueurs d’Équipe Canada qui participeront au Championnat du monde de hockey du 10 au 26 mai à Kosice et à Bratislava en Slovaquie. La formation dirigée par l’entraîneur-chef Alain Vigneault sera composée de sept joueurs qui ont déjà disputé ce tournoi printanier. Outre Chabot, c’est notamment le cas des attaquants Sean Couturier des Flyers de Philadelphie, de Sam Reinhart des Sabres de Buffalo, de Mark Stone des Golden Knights et de Kyle Turris des Predators de Nashville ainsi que du défenseur Darnell Nurse des Oilers d’Edmonton. Le vétéran joueur de centre John Tavares des Maple Leafs de Toronto a également accepté l’invitation. Pour Marchessault, il s’agira d’une première expérience. Les Québécois Mathieu Joseph du Lightning de Tampa Bay et Anthony Mantha des Red Wings de Detroit font également partie de l’équipe.