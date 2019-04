Le repêchage de la NFL à Nashville a suscité un intérêt sans précédent

Le repêchage de la NFL a battu des records sur le Web et à la télévision. La ligue a annoncé que plus de 600 000 personnes ont assisté à l’événement pendant les trois jours à Nashville, dépassant facilement les 250 000 personnes présentes à Philadelphie il y a deux ans. La firme Nielsen rapporte que le repêchage a attiré sur ESPN, ABC et NFL Network en moyenne 6,1 millions de téléspectateurs à un moment donné lors des trois jours. Il avait réuni en moyenne 5,5 millions de téléspectateurs l’année dernière, soit la première fois que les sept rondes étaient présentées à la télévision. Les résultats moyens ont augmenté, même si les chiffres de la première ronde sont restés stables. La moyenne combinée pour les trois réseaux a été de 11,1 millions, en baisse par rapport à 11,2 millions l’an dernier. Le reportage d’ABC a été suivi en moyenne par 4,5 millions de personnes, soit 21 % de plus que les 3,7 millions qui l’ont regardé sur Fox l’an dernier. « Selon les données — des centaines de milliers d’amateurs qui ont envahi les rues de Nashville aux records d’audience et au nombre de téléspectateurs —, cet événement a été un franc succès », a reconnu dans un courriel Peter O’Reilly, vice-président exécutif de la NFL chargé des affaires et des événements de la ligue. Le repêchage de l’année prochaine est prévu à Las Vegas et sera le premier événement important organisé par les Raiders dans leur nouvelle ville d’accueil. Les Raiders disputeront leur dernière saison à Oakland cette année avant de s’installer au Nevada.