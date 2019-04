McDavid, Crosby et Kucherov finalistes pour le trophée Hart

New York — Connor McDavid, Sidney Crosby et Nikita Kucherov ont été nommés finalistes pour l’obtention du trophée Hart, qui est remis annuellement au joueur le plus utile de la LNH. McDavid, le capitaine des Oilers d’Edmonton, a récolté 116 points, dont 45 buts, et 78 matchs cette saison. Il s’agit du plus haut total de tous les joueurs de la LNH. McDavid a terminé au deuxième rang des pointeurs du circuit Bettman, derrière Kucherov. Le centre des Oilers n’a jamais été blanchi de la feuille de pointage deux matchs de suite, devant le huitième joueur de l’histoire de la LNH à réaliser l’exploit en une saison. Crosby a amassé 35 buts et 65 mentions d’aide pour atteindre le plateau des 100 points pour une sixième fois.