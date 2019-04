U18: Jack Hughes établit un record, les É.-U. malmènent le Canada 5-2

Ornskoldsvik — Jack Hughes a inscrit un but et récolté deux mentions d’aide, dimanche, et il est devenu le meilleur marqueur de l’histoire du tournoi dans une victoire de 5-2 des États-Unis contre le Canada en petite finale du Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans. La récolte de trois points de Hughes a porté à 20 son total pour la compétition, et ceux-ci se sont ajoutés à ses 12 obtenus l’an dernier. Son cumulatif de 32 points lui a permis de surpasser celui de 31 établi par Alex Ovechkin en 2002 et 2003. Hughes est le meilleur espoir nord-américain à l’aube du repêchage de la LNH, selon la Centrale de recrutement de la ligue.