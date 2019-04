Dominic Thiem remporte l’Omnium de Barcelone

Photo: Felipe Dana Associated Press

Barcelone — Dominic Thiem a vaincu Daniil Medvedev 6-4, 6-0 pour remporter le titre de l’Omnium de Barcelone, dimanche. L’Autrichien âgé de 25 ans, cinquième tête de série du tournoi, a du même coup obtenu son deuxième trophée cette saison, après celui du Masters d’Indian Wells le mois dernier. « Cette victoire est très importante pour moi, parce que c’est un tournoi traditionnel et très spécial, a déclaré Thiem. Seuls de grands joueurs triomphent ici. Rafa [Rafael Nadal] a gagné 11 fois et Muster l’a emporté à deux reprises. » Thiem avait pris la mesure de Roger Federer en finale à Indian Wells et de Rafael Nadal en demi-finales à Barcelone, où il est devenu le premier joueur depuis Novak Djokovic à battre l’Espagnol à quatre reprises sur la terre battue.