Thiem défait Medvedev en finale et remporte l’Omnium de Barcelone

Dominic Thiem a vaincu Daniil Medvedev 6-4, 6-0 pour s’adjuger le titre de l’Omnium de Barcelone, dimanche.

L’Autrichien âgé de 25 ans, cinquième tête de série du tournoi, a du même coup obtenu son deuxième trophée cette saison, après celui du Masters d’Indian Wells le mois dernier.

Thiem avait pris la mesure de Roger Federer en finale à Indian Wells, et de Rafael Nadal en demi-finales à Barcelone pour devenir le premier joueur depuis Novak Djokovic à battre l’Espagnol à quatre reprises sur la terre battue.

Il s’agissait de la première finale de Thiem sur cette surface depuis la finale des Internationaux de France l’an dernier, alors qu’il avait plié l’échine devant Nadal. Il avait aussi perdu contre’Rafa’en finale à Barcelone il y a deux ans.

Medvedev, 14e joueur mondial, a pris part aux demi-finales du Masters de Monte-Carlo, et il disputait sa première finale en carrière sur la terre battue.

Le Russe âgé de 23 ans a rapidement pris les devants 2-0 au premier set, mais il n’a plus jamais été dans le coup par la suite. Thiem l’a brisé quelques jeux plus tard pour reprendre le contrôle de la rencontre, qui s’est terminée après un peu plus d’une heure de jeu.

Thiem n’a pas perdu de manche en route vers la conquête du titre catalan. Il s’agissait de son 13e titre en simple en carrière, et de son neuvième sur la terre battue.