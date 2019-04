Formule 1: Bottas remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a enlevé les honneurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan, dimanche, à l’issue d’une lutte endiablée dans les derniers tours avec son coéquipier Lewis Hamilton.

Bottas, qui s’était élancé de la position de tête, a offert une performance irréprochable et signé sa deuxième victoire cette saison, après celle acquise au Grand Prix d’Australie en lever de rideau de la campagne. En vertu de cette victoire, le Finlandais pointe maintenant au sommet du classement des pilotes avec 87 points, soit un de plus que Hamilton.

« Ç’a été une course difficile ; Lewis a maintenu la pression et je savais que je ne pouvais commettre la moindre erreur, a mentionné Bottas en entrevue d’après-course. Le niveau de performance de notre équipe est incroyable en ce moment… C’est formidable ! »

Le Britannique, qui s’est retrouvé dans la boîte de vitesses de Bottas avec trois tours à négocier, n’a finalement pu effectuer de dépassement et il s’est contenté de la deuxième place à 1,524 seconde de Bottas.

« Je félicite Valtteri, parce qu’il a connu une course sans faille, a dit Hamilton. J’ai causé ma propre perte en qualifications. Ç’a été une belle course, et pour une fois nous avons pu pousser jusqu’au bout. »

Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a complété le podium, à 11,739 secondes.

« J’ai éprouvé des ennuis avec l’adhérence de mes pneus, ce qui fait que je n’avais aucune confiance envers ma voiture, a expliqué l’Allemand. Nous avons dû garder un œil sur Max [Verstappen] derrière, mais en fin de compte nous avions suffisamment de rythme avec les gommes intermédiaires [pour grimper sur le podium]. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. »

Le pilote Red Bull Max Verstappen a suivi en quatrième place, devant l’autre pilote de la « Scuderia », Charles Leclerc. Ce dernier, nommé le pilote du jour, a d’ailleurs réussi le tour le plus rapide en course, lui octroyant un point de classement supplémentaire.

Sergio Perez a permis à Racing Point de poursuivre sa série de courses avec au moins un point de classement, après s’être emparé de la sixième position. Son coéquipier Lance Stroll, qui est parti de la 13e place sur la grille de départ, a profité des nombreux aléas du circuit de Bakou pour éventuellement terminer neuvième.

Le Québécois a ainsi égalé sa meilleure performance jusqu’ici avec sa nouvelle équipe, et marqué des points dans une deuxième course cette saison — après sa neuvième place au Grand Prix d’Australie en mars.

Pour Stroll, tout s’est joué au 32e tour, lorsque le pilote Renault Daniel Ricciardo a tenté une manoeuvre de dépassement à l’entrée du légendaire virage no 8 aux dépens du pilote Toro Rosso Daniil Kvyat. Celle-ci a cependant échoué et entraîné un accrochage entre eux. Stroll, qui suivait derrière, en a profité pour se hisser temporairement au 10e échelon.

Stroll est ensuite passé en neuvième position au 40e tour, à la suite de l’abandon du pilote Red Bull Pierre Gasly.