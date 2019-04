Les Hurricanes battent les Islanders 1-0

Jordan Staal a inscrit le seul but de la rencontre pendant la cinquième minute de la prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Islanders de New York 1-0, vendredi soir.

Après avoir décidé de faire une passe en retrait lors d’une montée à deux contre un, Staal a vu son équipe garder la rondelle en zone adverse et il a sauté sur un retour de lancer de Nino Niederreiter pour procurer la victoire aux Hurricanes.

La formation de la Caroline a pris les devants 1-0 dans cette série demi-finale d’Association Est.

Il s’agissait de la deuxième victoire de suite en prolongation des Hurricanes, qui ont éliminé les Capitals de Washington, les champions en titre de la Coupe Stanley, en sept parties lors du premier tour éliminatoire.

Les partisans présents au Barclays Center ont eu droit à un duel de gardiens entre Petr Mrazek et Robin Lehner. Mrazek a signé son deuxième blanchissage des présentes séries, repoussant 31 rondelles pour les Hurricanes. Lehner a lui aussi réalisé 31 arrêts devant la cage des Islanders, qui ont balayé les Penguins de Pittsburgh en première ronde.

Le deuxième affrontement aura lieu dimanche après-midi.

Même si les buts n’ont pas été nombreux, les deux équipes ont eu bon nombre d’occasions de marquer, mais les gardiens ont fermé la porte.

Les Hurricanes ont décoché les quatre premiers lancers de la rencontre, mais c’est Mrazek qui a dû effectuer le plus bel arrêt. Il a sorti la mitaine devant Josh Bailey, qui a tenté une feinte du revers après s’être fait oublier derrière les défenseurs.

Brock McGinn, qui a éliminé les Capitals grâce à un but en deuxième prolongation, a obtenu la meilleure occasion des Hurricanes, alors qu’il ne restait que 29 secondes à écouler au premier engagement. Il s’est présenté devant Lehner, qui a stoppé son tir du revers.

Les Islanders ont connu un bon début de deuxième période et ils ont testé le gardien des Hurricanes dès les premières minutes. Lors d’un surnombre, Jordan Eberle n’a toutefois pas été en mesure de faire bouger les cordages. Lehner a répondu à son vis-à-vis en réservant un arrêt magistral à Greg McKegg, grâce à un grand écart.

Mathew Barzal pensait bien avoir donné les devants à la troupe new-yorkaise, alors qu’il restait 2 min 53 s à jouer en deuxième période, mais son but a immédiatement été refusé parce que l’arbitre avait décerné une pénalité d’obstruction à son coéquipier Anders Lee.

Les partisans des Islanders se sont aussi fait prendre au piège au troisième vingt, quand le tir de Ryan Pulock a tout juste raté la cible. La rondelle s’est immobilisée sur le filet et la sirène s’est fait entendre, mais les arbitres ont tout de suite signifié qu’il n’y avait pas de but.