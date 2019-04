Benfeito et McKay gagnent l’argent à la tour de 10 m

Photo: Jeff McIntosh Archives La Presse canadienne

Les plongeuses Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont décroché la médaille d’argent avec un score de 328,47 points, vendredi, à la Série mondiale de plongeon de Montréal, à un peu plus d’un point des Nord-Coréennes Mi Rae Kim et Jin Mi Jo (329,70). Il s’agit du meilleur résultat des Canadiennes cette saison en Série mondiale de plongeon, puisqu’elles ont décroché la médaille de bronze dans cette discipline lors des deux premières escales, au Japon et en Chine.