Daniel Lovitz n’a pas l’impression que la MLS traite l’Impact de façon équitable

S’agira-t-il d’un point marquant dans la saison de l’Impact de Montréal ? L’avenir le dira. Il reste que l’équipe semble afficher un esprit de corps plus solide que jamais à la suite des mésaventures qui ont précédé le match de mercredi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Toute la fierté que pouvaient ressentir les joueurs à la suite de leur victoire de 3-0, après toutes ces heures perdues à l’aéroport la veille et la journée du match, n’a pas semblé faire disparaître un certain mécontentement vis-à-vis de la MLS.

Le gardien Evan Bush avait fait des commentaires en ce sens mercredi soir après la victoire, allant même jusqu’à dire que ce match n’aurait pas dû être joué, par souci de sécurité envers les joueurs.

Vendredi, ce fut au tour de Daniel Lovitz de s’aventurer sur le sujet, lorsqu’il s’est fait demander si une mentalité de « Nous contre le monde » s’était installée au sein de la formation montréalaise.

« J’espère non pas que ça s’est développé, mais que c’est déjà là. Et je pense que nous avons tous les droits de penser de cette façon », a d’abord déclaré le défenseur américain.

« Je ne pense pas que ce soit un secret qu’il s’agit d’un marché isolé, a ajouté Lovitz en parlant de Montréal. C’est certainement perçu de cette façon par la MLS dans la manière dont nous avons été traités, historiquement. Si c’est un peu plus amplifié maintenant, c’est comme ça. Et c’est très bien. Je pense que nous pouvons nous en servir et je pense que nous le faisons déjà un peu, jusqu’à un certain point. »

Questionné au sujet des propos de Lovitz, l’entraîneur-chef Rémi Garde s’est montré prudent, même si sa réponse laisse croire qu’il a eu vent de telles récriminations.

« Je n’ai pas assez d’expérience pour vous dire des choses comme ça. C’est un sentiment que je n’ai pas personnellement tout le temps présent en moi, mais j’entends ici et là, effectivement parfois, qu’il peut y avoir peut-être une différence. Malheureusement, je n’ai pas l’expérience d’avoir été dans la même situation dans un autre club américain, donc je ne peux pas trop en parler. Maintenant, je pense que, si c’est une source de motivation pour nous, il faut continuer comme ça. »

Autre match sans Piatti

Ignacio Piatti fait des progrès dans sa guérison d’une blessure au genou droit, mais pas au point où il pourra reprendre le collier à l’occasion du match entre le Fire de Chicago et l’Impact dimanche au Stade Saputo.

C’est ce qu’a annoncé Garde vendredi lors de sa mêlée de presse après l’entraînement de ses joueurs au Centre Nutrilait. C’est donc dire que l’Argentin, qui n’a pas joué depuis le 16 mars, sera à l’écart du jeu pour un septième match consécutif.

S’il y a une nouvelle positive à raconter, c’est le fait que Piatti s’est entraîné avec ses coéquipiers vendredi et qu’il piaffe d’impatience de revenir au jeu, au point où la frustration s’est emparée du joueur étoile de l’Impact.

« J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi frustré. Il a tellement ce jeu collé à la peau, a déclaré Garde. “Nacho”, c’est tellement un joueur dans l’âme, quoi qu’il se passe, ça le rend très malheureux. Mais je vois aussi maintenant dans ses yeux le fait que de pouvoir progresser, que ce soit positif, je le sens de mieux en mieux. »

Pendant son absence, l’Impact présente une fiche de 2-2-2 avec cinq buts marqués et dix accordés dont sept lors du même match à Kansas City.

Face au Fire, l’Impact (4-3-2), deuxième au classement de l’Association Est avant les matchs du week-end, tentera de récolter une deuxième victoire de suite pour la première fois cette saison. Le Fire (2-3-3) occupe le huitième rang dans l’Est et n’a récolté qu’un point en trois matchs à l’étranger.

« J’ai regardé [le classement], et ils n’ont pas perdu plus de matchs que nous. Ils en ont perdu trois, comme nous, a noté Garde. Donc, c’est une équipe solide, qui a beaucoup de possibilités offensives. Ils ont rajouté [Nicolas] Gaitan, qui est un joueur expérimenté en Europe qui, je pense, sera un bon joueur pour cette ligue. Ils ont [CJ] Sapong, [Przemyslaw] Frankowsky, [Nemanja] Nikolik. On est prévenus. C’est toujours une équipe accrocheuse. Elle a beaucoup de qualités. Il faudra qu’on soit redescendus de notre petit nuage du milieu de semaine et qu’on soit prêts à refaire les efforts. »

Dans un autre ordre d’idées, l’Impact a annoncé qu’il avait prêté le milieu de terrain Amar Sejdic au Fury FC d’Ottawa, son club partenaire en USL, et rappelé le défenseur Daniel Kinumbe.