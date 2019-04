L’Association canadienne des sports d’hiver récompense Alex Harvey

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Vancouver — L’Association canadienne des sports d’hiver a remis au fondeur québécois Alex Harvey le prix John-Semmelink, qui honore l’athlète qui a le mieux représenté le Canada dans le sport international en raison de son intégrité, sa conduite et sa compétence. Harvey, qui a représenté le Canada lors de trois Jeux olympiques, remporté cinq médailles — dont deux d’or — aux Championnats du monde et est monté 32 fois sur les podiums de la Coupe du monde, a mis un terme à sa carrière sportive cet hiver. L’ACSH souligne que le skieur de Saint-Ferréol-les-Neiges « a été l’un des meneurs de l’équipe nationale au cours des 10 dernières années » et qu’il « a toujours trouvé le temps de travailler avec la prochaine génération de skieurs, jouant un rôle important de mentor auprès des jeunes athlètes ». Le prix John-Semmelink est considéré comme le prix le plus prestigieux des sports d’hiver au Canada.