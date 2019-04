Nate Thompson et le Canadien s’entendent pour un an et 1 million

Nate Thompson sera de retour avec le Canadien la saison prochaine. Le club montréalais a annoncé jeudi qu’il avait signé un pacte d’une saison et de 1 million $US avec l’attaquant. Âgé de 34 ans, Thompson a disputé 78 matchs avec le Canadien et les Kings de Los Angeles en 2018-2019, récoltant 13 points, dont cinq buts. Très efficace sur les mises en jeu, le patineur de six pieds un pouce, 207 livres a maintenu un taux de succès de 53,8 %. Thompson a été acquis des Kings le 11 février en compagnie d’un choix de cinquième tour. En retour, le Tricolore a cédé un choix de quatrième tour à la formation californienne. Thompson a été repêché au sixième tour, 183e au total, par les Bruins en 2003.