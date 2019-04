Les joueurs de la Ligue canadienne votent pour un mandat de grève

Toronto — Les joueurs de la Ligue canadienne de football ont donné un fort appui à leur comité de négociations à la veille de la reprise des discussions avec les autorités du circuit Ambrosie en vue de la ratification d’un nouveau contrat de travail. Plus de 97 % des joueurs ont voté pour un mandat de grève mercredi, a annoncé jeudi l’Association des joueurs de la LCF (AJLCF). Les deux parties reprendront les négociations lundi et mardi, à Toronto, leur premier face-à-face depuis le 9 avril. L’actuelle convention collective vient à échéance le 18 mai. Les camps d’entraînement doivent se mettre en branle le lendemain. L’AJLCF a déjà conseillé à ses membres de ne pas s’y présenter. Ce vote avait aussi pour but de répondre aux différentes lois du travail des provinces canadiennes. Les négociations ont été formellement amorcées les 11 et 12 mars.