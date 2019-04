Auger-Aliassime affrontera Nishikori à Barcelone

Félix Auger-Aliassime a franchi mercredi les 16es de finale à l’Omnium de Barcelone, en Espagne. Le jeune Québécois âgé de 18 ans, qui figure au 31e rang du classement mondial de l’ATP, a disposé du vétéran Malek Jaziri 6-3, 7-6 (7).

Auger-Aliassime affrontera jeudi matin le Japonais Kei Nishikori, quatrième tête de série. Il s’agira du premier duel en carrière entre les deux tennismen.

La 16e tête de série de ce tournoi a réussi trois as et a largement dominé Jaziri avec sa première balle de service.

Jaziri est un vétéran du circuit international. L’athlète de la Tunisie âgé de 35 ans est le 72e joueur mondial.

Denis Shapovalov, neuvième tête de série, n’a pas connu autant de succès dans son duel face au Chilien Christian Garin, 48e joueur mondial.

L’Ontarien a été victime de quatre bris de service et s’est incliné 7-5, 6-2. Garin a signé la victoire sur sa deuxième balle de match, sur un coup chanceux : Shapovalov menait cet échange, mais le coup droit de Garin a touché le filet pour tomber dans la première moitié du court, hors de portée de son adversaire.

Garin fera face au tour suivant à l’Espagnol Roberto Carballes Baena, repêché des qualifications, qui a battu son compatriote qualifié Nicola Kuhn 6-7 (4), 6-4, 6-2.

Dans les autres rencontres au programme, le favori, Rafael Nadal, a échappé la première manche au bris d’égalité face à l’Argentin Leonardo Mayer, mais il est venu de l’arrière pour l’emporter 6-7 (7), 6-4, 6-2. Cette victoire a mis la table à un affrontement tout espagnol face au détenteur d’un laissez-passer David Ferrer, tombeur du Français classé 15e Lucas Pouille 6-3, 6-1.

Tête de série no 7, Daniil Medvedev a montré la sortie à l’Espagnol issu des qualifications Albert Ramos-Vinolas, tandis que Grigor Dimitrov, classé 13e, a battu Fernando Verdasco. En plus de Pouille, trois autres têtes de série ont baissé pavillon mercredi. Karen Khachanov (no 6), a été vaincu par Guido Pella ; Gilles Simon (no 11) a perdu face à MackenzieMcDonald ; et Pablo Carreno Busta (no 12) a été éliminé par Benoît Paire.