Les joueurs de la LNH adorent la prolongation à trois contre trois

Le rythme de jeu et l’excitation des prolongations à trois contre trois ne font pas que le plaisir des amateurs de hockey. Les joueurs de la LNH adorent aussi la formule. Un sondage de La Presse canadienne/Associated Press auprès des représentants de l’Association des joueurs de la LNH (AJLNH) des 31 équipes révèle que 97 % des répondants apprécient le format actuel de la prolongation. Disputer une période de cinq minutes à trois contre trois offre un moyen équitable de mettre fin au match tout en permettant aux amateurs de voir le talent pur s’exprimer, a déclaré le centre John Tavares des Maple Leafs de Toronto. « [C’est] excitant et vous voyez les meilleurs joueurs au monde dans cette période de temps et l’espace disponible », a-t-il expliqué.