Les Canadiens gardent une fiche parfaite au Mondial de curling mixte

Photo: Andrew Vaughan La Presse canadienne

Norvège — Les Canadiens Jocelyn Peterman et Brett Gallant ont maintenant une fiche de 3-0 au Mondial de curling mixte à la suite de leur victoire de 9-0 aux dépens du Bélarus. Peterman, de Winnipeg, et Gallant, de Saint-Jean de Terre-Neuve, ont inscrit des points dans les six bouts qui ont été disputés contre Tatsiana Tarsunova et Ilya Shalamitski (1-2). Le Canada a dominé ses adversaires par un pointage combiné de 39-4 jusqu’ici. Mardi, les Canadiens affronteront le Danemark et la Suède. Le tournoi à la ronde prendra fin jeudi. Les premiers matchs éliminatoires seront disputés dès le lendemain.