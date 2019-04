Les Maple Leafs prennent les devants de la série face aux Bruins

Auston Matthews a brisé une égalité de 0-0 en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Bruins de Boston 2-1, vendredi soir, pour prendre les devants 3-2 dans leur série quart de finale de l’Association de l'Est.



Kasperi Kapanen, avec un but et une mention d’aide, a aussi touché la cible pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a terminé la rencontre avec 28 arrêts.



Le but vainqueur des Maple Leafs est arrivé un peu plus de deux minutes après que Matthews eut accepté une passe de Jake Muzzin. L’attaquant américain a décoché un tir sur réception qui a trompé la vigilance de Rask.



Les Bruins ont demandé à ce que les arbitres révisent la séquence, plaidant de l’obstruction envers le gardien causée par Zach Hyman, mais le but a été confirmé malgré tout.



« Je priais pour que les arbitres accordent le but, a affirmé Matthews, qui a baissé la tête au banc. Il y a beaucoup de choses qui passent dans ton esprit. Je n’ai pas souvent eu la chance de mon côté dans ces situations. Ça fait du bien d’avoir le retour du balancier. »



L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock, espérait que la décision soit positive, mais il s’était aussi préparé à l’inverse.



« Je n’en avais aucune idée parce qu’on ne sait jamais comment tournent ces situations », a-t-il expliqué.



Tout comme son compagnon de trio, Hyman n’a pas voulu regarder la reprise sur le tableau indicateur.



« Quand on fait appel à la reprise vidéo, on ne sait pas ce qui va arriver, a raconté l’ailier des Maple Leafs. Heureusement, nous étions du bon côté de la décision. Je ne voulais pas regarder la reprise. Je suis simplement heureux que le but ait été accordé. »



David Krejci a répliqué pour les Bruins, tard en troisième période. Tuukka Rask a repoussé 25 des 27 rondelles dirigées vers lui.



« J’ai senti un contact alors je suis allé discuter avec l’arbitre, a indiqué Rask. Ils ont regardé la reprise, alors c’est un but. »



Kapanen, qui n’avait amassé aucun point jusqu’à ce moment en séries, a mis la table pour le premier but des Maple Leafs. Il a ensuite doublé l’avance des siens lorsqu’il a mis la touche finale à une montée à trois contre deux.



Les Bruins ont rappelé Rask au banc alors qu’il restait moins de trois minutes à écouler à la partie. Krejci a fait bouger les cordages grâce à un bon tir sur réception, laissant à l’équipe locale 44 secondes pour créer l’égalité.



La formation torontoise a toutefois bien joué en défense et elle a tenu le coup pour se donner une occasion de retourner à domicile et éliminer ses rivaux de la section Atlantique. Si un septième match devait être nécessaire, il aurait lieu mardi, à Boston.



« Le match le plus difficile à gagner est le quatrième, quand tu dois éliminer un adversaire. Surtout contre un groupe de joueurs fiers comme ils ont, a fait valoir Babcock. C’est quelque chose que nous n’avons pas été en mesure d’accomplir. »



Les Bruins, qui avaient éliminé les Maple Leafs en sept matchs l’an dernier et en 2013, ont bénéficié d’une supériorité numérique en deuxième période, mais Andersen s’est dressé devant un tir de Patrice Bergeron.



Après avoir vu les visiteurs passer près d’ouvrir le pointage, à la suite d’une échappée de Kapanen, les partisans de l’équipe locale ont bondi de leur siège avant de se rendre compte qu’un tir de Krejci avait touché le poteau à la gauche du gardien des Maple Leafs et que la rondelle avait simplement flirté avec la ligne rouge.



Les deux équipes étaient nez à nez après 40 minutes de jeu et le défenseur des Maple Leafs Travis Dermott s’est assuré que le pointage demeure inchangé en début de troisième période, bloquant un tir de Sean Kuraly.



Les Maple Leafs ont ensuite eu l’occasion de prendre les devants lors de leur premier avantage numérique de la soirée, mais une bonne pression en territoire adverse n’a pas été suffisante pour dénouer l’impasse. Quelques minutes plus tard, Matthews et Kapanen enfilaient l’aiguille.