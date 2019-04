Djokovic est éliminé à Monte-Carlo

Monaco — Novak Djokovic a connu un match inégal et a finalement baissé pavillon devant Daniil Medvedev, qui a eu le meilleur 6-3, 4-6, 6-2, vendredi, lors des quarts de finale du Masters de Monte-Carlo. Le Serbe et no 1 mondial, deux fois champion à Monte-Carlo, n’a pas été l’ombre de lui-même, commettant 47 fautes directes. De son côté, le champion en titre Rafael Nadal a aussi connu des ennuis. Toutefois, l’Espagnol et deuxième tête de série a effacé un retard de 4-1 en première manche pour finalement vaincre l’Argentin Guido Pella 7-6 (1), 6-3.