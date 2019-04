Le Canadien offre un contrat d’un an à Christian Folin

Photo: Julie Jacobson Associated Press

Le Canadien de Montréal a consenti un contrat d’un an d’une valeur de 800 000 $US au défenseur Christian Folin. Le hockeyeur âgé de 28 ans, originaire de Göteborg, en Suède, a disputé 45 rencontres avec le Tricolore et les Flyers de Philadelphie la saison dernière, amassant un total de six mentions d’aide. Folin a pris part à 228 parties dans la LNH avec le Canadien, les Flyers, le Wild du Minnesota et les Kings de Los Angeles. Le CH l’a acquis des Flyers le 9 février dernier.