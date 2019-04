Les Bruins de Boston égalent la série contre les Maple Leafs de Toronto

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

David Pastrnak a marqué deux buts rapides, Brad Marchand a accumulé un but et deux aides et les Bruins de Boston ont résisté à la tentative de remontée des Maple Leafs de Toronto pour l’emporter 6-4, mercredi, et égaler leur série quart de finale de l’Association de l’Est à deux victoires de chaque côté. Charlie McAvoy, avec un but et une aide, Zdeno Chara et Joakim Nordstrom, dans un filet désert, ont généré le reste de l’offensive des Bruins. Tuukka Rask a effectué 38 arrêts. Auston Matthews a réussi un doublé, tandis que Zach Hyman et Travis Dermott ont aussi fait bouger les cordages pour les Maple Leafs. Morgan Rielly a récolté deux aides et Frederik Andersen a repoussé 25 tirs. Le match no 5 aura lieu vendredi à Boston.